Oracle Aktie News: Oracle am Abend in Grün

Die Oracle-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,0 Prozent auf 144,50 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 26'151 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Oracle-Aktie bis auf 146,50 USD. Mit einem Wert von 139,94 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 2'558'061 Oracle-Aktien.

Am 23.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 329,50 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 128,03 Prozent über dem aktuellen Kurs der Oracle-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.07.2026 bei 114,51 USD. Mit Abgaben von 20,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Oracle-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,97 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Oracle 2,00 USD aus. Die Zahlen des am 31.08.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Oracle am 10.09.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,56 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 19.35 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Oracle 14.93 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 14.12.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Oracle im Jahr 2027 8,13 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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