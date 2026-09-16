Oracle Aktie News: Oracle am Mittwochnachmittag fester

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 3,4 Prozent auf 145,18 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'144 Punkten notiert. Die Oracle-Aktie zog in der Spitze bis auf 146,50 USD an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 139,94 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'316'059 Oracle-Aktien.

Am 23.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 329,50 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 126,96 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Oracle-Aktie. Am 29.07.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 114,51 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,13 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,97 USD. Im Vorjahr erhielten Oracle-Aktionäre 2,00 USD je Wertpapier. Oracle liess sich am 10.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,56 USD gegenüber 1,01 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 19.35 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 29,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14.93 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.12.2026 erfolgen.

Experten taxieren den Oracle-Gewinn für das Jahr 2027 auf 8,13 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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