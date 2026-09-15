Oracle Aktie News: Oracle am Abend mit roten Vorzeichen

Die Oracle-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr um 1,7 Prozent auf 142,38 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 25'998 Punkten notiert. In der Spitze fiel die Oracle-Aktie bis auf 140,42 USD. Bei 144,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Oracle-Aktien beläuft sich auf 2'377'545 Stück.

Am 23.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 329,50 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 131,42 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 114,51 USD ab. Derzeit notiert die Oracle-Aktie damit 24,34 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Oracle-Aktionäre betrug im Jahr 2026 2,00 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,97 USD belaufen. Am 10.09.2026 legte Oracle die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.08.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,56 USD gegenüber 1,01 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 29,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 19.35 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 14.93 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2027-Bilanzvorlage von Oracle wird am 14.12.2026 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Oracle im Jahr 2027 8,13 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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