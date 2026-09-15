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15.09.2026 16:29:00
Oracle Aktie News: Oracle am Dienstagnachmittag mit Einbussen
Die Aktie von Oracle gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Oracle nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,4 Prozent auf 141,25 USD.
Um 16:28 Uhr ging es für die Oracle-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 2,4 Prozent auf 141,25 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'028 Punkten notiert. In der Spitze fiel die Oracle-Aktie bis auf 140,42 USD. Bei 144,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 1'093'666 Oracle-Aktien umgesetzt.
Am 23.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 329,50 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Oracle-Aktie mit einem Kursplus von 133,27 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 114,51 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.07.2026). Mit Abgaben von 18,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Oracle-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 2,00 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,97 USD aus. Am 10.09.2026 lud Oracle zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2026 endete. Es stand ein EPS von 1,56 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Oracle noch ein Gewinn pro Aktie von 1,01 USD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 29,61 Prozent auf 19.35 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14.93 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Am 14.12.2026 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Oracle veröffentlicht werden.
Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Oracle-Gewinn in Höhe von 8,13 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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