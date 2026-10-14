Oracle Aktie News: Oracle am Mittwochabend auf Verkaufszetteln der Anleger

Die Oracle-Aktie musste um 20:26 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 9,0 Prozent auf 130,25 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'672 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der Oracle-Aktie ging bis auf 130,03 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 140,05 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 3'897'204 Oracle-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 322,46 USD erreichte der Titel am 17.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 147,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 114,51 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.07.2026). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,08 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2026 2,00 USD an Oracle-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,97 USD aus. Am 10.09.2026 legte Oracle die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.08.2026 endete, vor. In Sachen EPS wurden 1,56 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Oracle 1,01 USD je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 19.35 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 29,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Oracle einen Umsatz von 14.93 Mrd. USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte Oracle am 14.12.2026 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Oracle im Jahr 2027 8,14 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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