Oracle Aktie News: Oracle am Abend mit Abschlägen

Die Aktionäre schickten das Papier von Oracle nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 3,9 Prozent auf 144,45 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'282 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Oracle-Aktie bisher bei 141,07 USD. Mit einem Wert von 141,18 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via New York 3'388'076 Oracle-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 329,50 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.09.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 128,11 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Oracle-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 114,51 USD ab. Mit Abgaben von 20,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Oracle-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 2,00 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,97 USD belaufen. Oracle veröffentlichte am 10.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,56 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Oracle ein EPS von 1,01 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 19.35 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 29,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Oracle einen Umsatz von 14.93 Mrd. USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q2 2027 dürfte Oracle am 14.12.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 8,12 USD je Aktie in den Oracle-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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