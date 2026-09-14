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14.09.2026 16:29:00

Oracle Aktie News: Oracle am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Oracle Aktie News: Oracle am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von Oracle gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Oracle-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 4,4 Prozent auf 143,69 USD.

Oracle
118.36 CHF -4.95%
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Das Papier von Oracle gab in der New York-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 4,4 Prozent auf 143,69 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'046 Punkten liegt. Der Kurs der Oracle-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 141,07 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 141,18 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1'523'039 Oracle-Aktien.

Am 23.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 329,50 USD an. Gewinne von 129,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 29.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 114,51 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,31 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Oracle-Aktionäre betrug im Jahr 2026 2,00 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,97 USD belaufen. Am 10.09.2026 hat Oracle in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2026 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,56 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,01 USD je Aktie erzielt worden. Oracle hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 19.35 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 29,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 14.93 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2027 dürfte Oracle am 14.12.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Oracle-Aktie in Höhe von 8,12 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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