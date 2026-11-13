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13.11.2026 20:27:13
Oracle Aktie News: Oracle am Freitagabend im Minusbereich
Die Aktie von Oracle gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Oracle gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,3 Prozent auf 125,43 USD abwärts.
Die Oracle-Aktie notierte um 20:26 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 125,43 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 25'134 Punkten realisiert. Im Tief verlor die Oracle-Aktie bis auf 121,80 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 127,21 USD. Bisher wurden via New York 1'468'559 Oracle-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 250,24 USD erreichte der Titel am 02.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Oracle-Aktie 99,51 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 07.11.2026 auf bis zu 109,21 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,93 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Oracle-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 2,00 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,97 USD belaufen. Die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Oracle am 10.09.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,56 USD. Im Vorjahresviertel hatte Oracle 1,01 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 19.35 Mrd. USD – ein Plus von 29,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Oracle 14.93 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte Oracle am 14.12.2026 vorlegen.
Den erwarteten Gewinn je Oracle-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 8,15 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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