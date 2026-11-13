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13.11.2026 16:29:00
Oracle Aktie News: Anleger schicken Oracle am Freitagnachmittag ins Minus
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Oracle. Die Oracle-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 3,6 Prozent auf 122,52 USD nach.
Um 16:28 Uhr ging es für die Oracle-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 3,6 Prozent auf 122,52 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 24'911 Punkten liegt. Bei 122,11 USD markierte die Oracle-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 127,21 USD. Von der Oracle-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 542'581 Stück gehandelt.
Am 02.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 250,24 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 104,24 Prozent über dem aktuellen Kurs der Oracle-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.11.2026 bei 109,21 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Oracle-Aktie 10,86 Prozent sinken.
Nachdem Oracle seine Aktionäre 2026 mit 2,00 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,97 USD je Aktie ausschütten. Am 10.09.2026 lud Oracle zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2026 endete. In Sachen EPS wurden 1,56 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Oracle 1,01 USD je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 19.35 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 29,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Oracle einen Umsatz von 14.93 Mrd. USD eingefahren.
Mit der Q2 2027-Bilanzvorlage von Oracle wird am 14.12.2026 gerechnet.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 8,15 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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Oracle am 13.11.2026
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