Oracle Aktie 959184 / US68389X1054
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13.10.2026 20:27:13
Oracle Aktie News: Oracle macht am Dienstagabend Boden gut
Die Aktie von Oracle zählt am Dienstagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Oracle-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 4,5 Prozent im Plus bei 143,51 USD.
Die Oracle-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 4,5 Prozent auf 143,51 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 27'209 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Oracle-Aktie bei 143,77 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 135,79 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'209'963 Oracle-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei einem Wert von 322,46 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.10.2025). Gewinne von 124,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 29.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 114,51 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Oracle-Aktie damit 25,33 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nach 2,00 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,97 USD je Oracle-Aktie. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Oracle am 10.09.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,56 USD gegenüber 1,01 USD im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 19.35 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Oracle 14.93 Mrd. USD umgesetzt.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2027 dürfte Oracle am 14.12.2026 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Oracle-Aktie in Höhe von 8,14 USD im Jahr 2027 aus.
Redaktion finanzen.ch
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