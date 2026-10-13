Oracle Aktie News: Oracle am Dienstagnachmittag mit Kursplus

Die Oracle-Aktie konnte um 16:28 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 140,25 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 27'227 Punkten liegt. Bei 140,40 USD markierte die Oracle-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 135,79 USD. Zuletzt wechselten via New York 782'232 Oracle-Aktien den Besitzer.

Am 17.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 322,46 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 129,92 Prozent Plus fehlen der Oracle-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 29.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 114,51 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 18,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,97 USD, nach 2,00 USD im Jahr 2026. Am 10.09.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 1,56 USD. Im letzten Jahr hatte Oracle einen Gewinn von 1,01 USD je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Oracle im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 29,61 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 19.35 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 14.93 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.12.2026 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Oracle ein EPS in Höhe von 8,14 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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