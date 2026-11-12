Oracle Aktie News: Oracle am Donnerstagabend im Minusbereich

Die Oracle-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 127,39 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 25'393 Punkten steht. In der Spitze fiel die Oracle-Aktie bis auf 123,27 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 123,53 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'727'552 Oracle-Aktien.

Bei 250,24 USD erreichte der Titel am 02.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Oracle-Aktie derzeit noch 96,44 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 109,21 USD ab. Mit Abgaben von 14,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Oracle-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 2,00 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,97 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Oracle am 10.09.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,56 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,01 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 29,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 19.35 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 14.93 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2027 dürfte Oracle am 14.12.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Oracle einen Gewinn von 8,15 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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