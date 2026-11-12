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12.11.2026 16:29:00
Oracle Aktie News: Oracle am Donnerstagnachmittag schwächer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Oracle. Zuletzt fiel die Oracle-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 2,9 Prozent auf 124,72 USD ab.
Die Oracle-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 2,9 Prozent auf 124,72 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 25'335 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Oracle-Aktie bisher bei 123,27 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 123,53 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 847'472 Oracle-Aktien umgesetzt.
Am 02.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 250,24 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Oracle-Aktie derzeit noch 100,64 Prozent Luft nach oben. Bei 109,21 USD erreichte der Anteilsschein am 07.11.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,44 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Oracle-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 2,00 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,97 USD belaufen. Am 10.09.2026 äusserte sich Oracle zu den Kennzahlen des am 31.08.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,56 USD gegenüber 1,01 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 19.35 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14.93 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Oracle dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2027 voraussichtlich am 14.12.2026 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Oracle im Jahr 2027 8,15 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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