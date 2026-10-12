Oracle Aktie 959184 / US68389X1054
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12.10.2026 20:27:13
Oracle Aktie News: Oracle am Abend tiefer
Die Aktie von Oracle gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Oracle-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 2,8 Prozent auf 137,49 USD ab.
Um 20:26 Uhr fiel die Oracle-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 2,8 Prozent auf 137,49 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 27'234 Punkten steht. Die Oracle-Aktie gab in der Spitze bis auf 136,54 USD nach. Bei 140,61 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'938'792 Oracle-Aktien.
Bei 322,46 USD markierte der Titel am 17.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 134,53 Prozent könnte die Oracle-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 29.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 114,51 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2026 erhielten Oracle-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,00 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,97 USD. Am 10.09.2026 äusserte sich Oracle zu den Kennzahlen des am 31.08.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,56 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Oracle hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 19.35 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 29,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 14.93 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Oracle dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2027 voraussichtlich am 14.12.2026 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Oracle-Aktie in Höhe von 8,14 USD im Jahr 2027 aus.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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