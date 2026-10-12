Oracle Aktie 959184 / US68389X1054
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12.10.2026 16:29:00
Oracle Aktie News: Oracle am Montagnachmittag in Rot
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Oracle. Die Oracle-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 2,9 Prozent auf 137,36 USD.
Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 2,9 Prozent auf 137,36 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 27'255 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der Oracle-Aktie ging bis auf 137,32 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 140,61 USD. Zuletzt wurden via New York 768'844 Oracle-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (322,46 USD) erklomm das Papier am 17.10.2025. Gewinne von 134,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 29.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 114,51 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Oracle-Aktie 16,64 Prozent sinken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,97 USD. Im Vorjahr hatte Oracle 2,00 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Oracle am 10.09.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,56 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 19.35 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 29,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.93 Mrd. USD in den Büchern standen.
Die Kennzahlen für Q2 2027 dürfte Oracle am 14.12.2026 präsentieren.
Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Oracle-Gewinn in Höhe von 8,14 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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