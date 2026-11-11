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11.11.2026 20:27:13

Oracle Aktie News: Oracle bricht am Abend nach oben aus

Oracle Aktie News: Oracle bricht am Abend nach oben aus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Oracle. Die Oracle-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 9,2 Prozent auf 128,81 USD.

Oracle
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Die Oracle-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 9,2 Prozent im Plus bei 128,81 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 25'535 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Oracle-Aktie bei 130,75 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 124,15 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'723'976 Oracle-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.06.2026 bei 250,24 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 94,27 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 109,21 USD am 07.11.2026. Der aktuelle Kurs der Oracle-Aktie ist somit 15,22 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Oracle-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 2,00 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,97 USD aus. Die Zahlen des am 31.08.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Oracle am 10.09.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,56 USD. Im Vorjahresviertel hatte Oracle 1,01 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 19.35 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 29,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14.93 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 14.12.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Oracle ein EPS in Höhe von 8,15 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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