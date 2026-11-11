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11.11.2026 16:29:00

Oracle Aktie News: Bullen treiben Oracle am Nachmittag an

Oracle Aktie News: Bullen treiben Oracle am Nachmittag an

Die Aktie von Oracle gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Oracle legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 6,5 Prozent auf 125,68 USD.

Oracle
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Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Oracle zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 6,5 Prozent auf 125,68 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 25'370 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Oracle-Aktie sogar auf 126,86 USD. Mit einem Wert von 124,15 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'149'758 Oracle-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.06.2026 bei 250,24 USD. Gewinne von 99,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.11.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 109,21 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Oracle-Aktie liegt somit 15,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Oracle-Aktionäre betrug im Jahr 2026 2,00 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,97 USD belaufen. Am 10.09.2026 legte Oracle die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.08.2026 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,56 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,01 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Oracle 19.35 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 29,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14.93 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.12.2026 erfolgen.

Experten taxieren den Oracle-Gewinn für das Jahr 2027 auf 8,15 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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