Oracle Aktie News: Oracle am Abend Verlust reich

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 152,05 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'373 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Oracle-Aktie bei 150,42 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 163,34 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 7'031'478 Oracle-Aktien den Besitzer.

Am 12.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 330,88 USD. Der aktuelle Kurs der Oracle-Aktie ist somit 117,61 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 29.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 114,51 USD. Mit Abgaben von 24,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 2,00 USD an Oracle-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,95 USD. Oracle gewährte am 10.06.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.05.2026 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,45 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,01 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 19.18 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14.93 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Oracle-Bilanz für Q2 2027 wird am 14.12.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q1 2028-Finanzergebnisse von Oracle rechnen Experten am 13.09.2027.

Den erwarteten Gewinn je Oracle-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 8,08 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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