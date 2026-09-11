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11.09.2026 16:29:00

Oracle Aktie News: Oracle macht am Freitagnachmittag Boden gut

Oracle Aktie News: Oracle macht am Freitagnachmittag Boden gut

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Oracle. Zuletzt stieg die Oracle-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 2,4 Prozent auf 156,65 USD.

Oracle
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Um 16:28 Uhr stieg die Oracle-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 2,4 Prozent auf 156,65 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'397 Punkten steht. Der Kurs der Oracle-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 165,98 USD zu. Bei 163,34 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 3'431'767 Oracle-Aktien.

Bei 330,88 USD erreichte der Titel am 12.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 111,22 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Oracle-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.07.2026 bei 114,51 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Oracle-Aktie derzeit noch 26,90 Prozent Luft nach unten.

Oracle-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 2,00 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,95 USD belaufen. Am 10.06.2026 hat Oracle die Kennzahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,45 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,01 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 19.18 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 28,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.93 Mrd. USD in den Büchern standen.

Mit der Q2 2027-Bilanzvorlage von Oracle wird am 14.12.2026 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2028-Bilanz am 13.09.2027.

In der Oracle-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 8,08 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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