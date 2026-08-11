Oracle Aktie News: Oracle am Dienstagnachmittag leichter

Die Oracle-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 2,5 Prozent auf 147,28 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'587 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte Oracle-Aktie bei 144,85 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 151,40 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1'207'668 Oracle-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 345,69 USD. Dieser Kurs wurde am 11.09.2025 erreicht. Derzeit notiert die Oracle-Aktie damit 57,40 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 29.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 114,51 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,25 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,95 USD. Im Vorjahr erhielten Oracle-Aktionäre 2,00 USD je Wertpapier. Oracle gewährte am 10.06.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.05.2026 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,45 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,19 USD je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 20,63 Prozent auf 19.18 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15.90 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2027 dürfte Oracle am 14.09.2026 vorlegen.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Oracle-Gewinn in Höhe von 8,06 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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