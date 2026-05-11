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11.05.2026 20:27:13

Oracle Aktie News: Oracle am Montagabend mit roten Vorzeichen

Oracle Aktie News: Oracle am Montagabend mit roten Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Oracle. Die Oracle-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 1,1 Prozent auf 193,80 USD ab.

Oracle
150.26 CHF -1.89%
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Die Oracle-Aktie musste um 20:26 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 193,80 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'330 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte Oracle-Aktie bei 190,81 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 192,40 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'388'101 Oracle-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 11.09.2025 auf bis zu 345,69 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 78,37 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Oracle-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 134,57 USD am 11.04.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Oracle-Aktie derzeit noch 30,56 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,70 USD an Oracle-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,89 USD. Oracle gewährte am 10.03.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 28.02.2026 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,27 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Oracle noch ein Gewinn pro Aktie von 1,02 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Oracle mit einem Umsatz von insgesamt 17.19 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.13 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 21,66 Prozent gesteigert.

Am 16.06.2026 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Oracle veröffentlicht werden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 7,48 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
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