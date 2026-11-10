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10.11.2026 20:27:13

Oracle Aktie News: Oracle am Abend mit roten Vorzeichen

Oracle Aktie News: Oracle am Abend mit roten Vorzeichen

Die Aktie von Oracle gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Oracle-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 1,8 Prozent auf 117,67 USD ab.

Oracle
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Die Oracle-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 1,8 Prozent im Minus bei 117,67 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 24'984 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die Oracle-Aktie bei 115,51 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 117,80 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1'580'741 Oracle-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.06.2026 bei 250,24 USD. Der derzeitige Kurs der Oracle-Aktie liegt somit 52,98 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.11.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 109,21 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Oracle-Aktie 7,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2026 erhielten Oracle-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,00 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,97 USD. Die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Oracle am 10.09.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,56 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,01 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Oracle mit einem Umsatz von insgesamt 19.35 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.93 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 29,61 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 14.12.2026 dürfte Oracle Anlegern einen Blick in die Q2 2027-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 8,15 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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Oracle am 10.11.2026

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