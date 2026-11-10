Oracle Aktie News: Oracle am Dienstagnachmittag nahezu unbewegt

Bei der Oracle-Aktie liess sich um 16:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 119,73 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 25'168 Punkten steht. Bei 120,05 USD markierte die Oracle-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Oracle-Aktie bisher bei 116,31 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 117,80 USD. Zuletzt wechselten 722'182 Oracle-Aktien den Besitzer.

Am 02.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 250,24 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 109,00 Prozent. Bei 109,21 USD erreichte der Anteilsschein am 07.11.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 8,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Oracle-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 2,00 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,97 USD belaufen. Oracle gewährte am 10.09.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.08.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,56 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,01 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 19.35 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 29,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.93 Mrd. USD in den Büchern standen.

Oracle wird die nächste Bilanz für Q2 2027 voraussichtlich am 14.12.2026 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Oracle im Jahr 2027 8,15 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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