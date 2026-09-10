Oracle Aktie News: Oracle am Donnerstagabend auf rotem Terrain

Um 20:26 Uhr fiel die Oracle-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 3,6 Prozent auf 155,79 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'085 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der Oracle-Aktie ging bis auf 155,55 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 158,00 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 3'121'038 Oracle-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 345,69 USD an. Der aktuelle Kurs der Oracle-Aktie ist somit 121,90 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 29.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 114,51 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 26,49 Prozent könnte die Oracle-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,94 USD. Im Vorjahr erhielten Oracle-Aktionäre 2,00 USD je Wertpapier. Oracle liess sich am 10.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Oracle hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,45 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,01 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 28,53 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 19.18 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 14.93 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 14.12.2026 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2028 rechnen Experten am 13.09.2027.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,07 USD je Oracle-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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