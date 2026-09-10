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10.09.2026 16:29:00
Oracle Aktie News: Oracle verbilligt sich am Donnerstagnachmittag
Die Aktie von Oracle gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Oracle gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,7 Prozent auf 157,34 USD abwärts.
Die Oracle-Aktie musste um 16:28 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 2,7 Prozent auf 157,34 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'110 Punkten liegt. Im Tief verlor die Oracle-Aktie bis auf 155,70 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 158,00 USD. Zuletzt wechselten 1'430'352 Oracle-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 345,69 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.09.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 119,71 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Oracle-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 29.07.2026 auf bis zu 114,51 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Oracle-Aktie 27,22 Prozent sinken.
Experten gehen davon aus, dass Oracle-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,94 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Oracle 2,00 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Oracle am 10.06.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,45 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,01 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 19.18 Mrd. USD – ein Plus von 28,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Oracle 14.93 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 14.12.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q1 2028-Finanzergebnisse von Oracle rechnen Experten am 13.09.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 8,07 USD je Aktie in den Oracle-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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