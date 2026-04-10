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10.04.2026 20:27:13

Oracle Aktie News: Oracle tendiert am Abend nordwärts

Oracle Aktie News: Oracle tendiert am Abend nordwärts

Die Aktie von Oracle gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 138,03 USD zu.

Oracle
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Um 20:26 Uhr ging es für das Oracle-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 138,03 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 22'893 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die Oracle-Aktie bis auf 140,16 USD. Bei 136,25 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 2'031'675 Oracle-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.09.2025 bei 345,69 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 150,45 Prozent. Am 22.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 121,24 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 12,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Oracle-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,70 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,89 USD aus. Oracle veröffentlichte am 10.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 1,27 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Oracle noch ein Gewinn pro Aktie von 1,02 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Oracle im vergangenen Quartal 17.19 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Oracle 14.13 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 16.06.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Oracle-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 7,48 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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