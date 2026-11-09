Oracle Aktie News: Oracle am Montagabend im Plus

Um 20:26 Uhr stieg die Oracle-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 3,2 Prozent auf 118,89 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 25'209 Punkten notiert. Die Oracle-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 119,75 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 116,73 USD. Der Tagesumsatz der Oracle-Aktie belief sich zuletzt auf 1'918'049 Aktien.

Bei einem Wert von 250,24 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.06.2026). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Oracle-Aktie somit 52,49 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.11.2026 bei 109,21 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,14 Prozent.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 2,00 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,97 USD. Oracle liess sich am 10.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,56 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,01 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 29,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 14.93 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 19.35 Mrd. USD ausgewiesen.

Am 14.12.2026 werden die Q2 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Oracle-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 8,15 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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