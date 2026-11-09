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09.11.2026 16:29:00

Oracle Aktie News: Oracle präsentiert sich am Nachmittag stärker

Oracle Aktie News: Oracle präsentiert sich am Nachmittag stärker

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Oracle. Die Oracle-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,4 Prozent auf 119,05 USD.

Oracle
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Die Oracle-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 3,4 Prozent auf 119,05 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 25'162 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Oracle-Aktie sogar auf 119,20 USD. Bei 116,73 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 907'313 Oracle-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (250,24 USD) erklomm das Papier am 02.06.2026. Mit einem Zuwachs von 110,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 06.11.2026 auf bis zu 109,21 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Oracle-Aktie liegt somit 9,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2026 2,00 USD an Oracle-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,97 USD aus. Oracle gewährte am 10.09.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.08.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,56 USD gegenüber 1,01 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Oracle mit einem Umsatz von insgesamt 19.35 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.93 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 29,61 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 14.12.2026 dürfte Oracle Anlegern einen Blick in die Q2 2027-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Oracle einen Gewinn von 8,15 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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