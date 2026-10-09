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09.10.2026 20:27:13

Oracle Aktie News: Anleger schicken Oracle am Abend ins Plus

Oracle Aktie News: Anleger schicken Oracle am Abend ins Plus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Oracle. Das Papier von Oracle legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 5,0 Prozent auf 142,42 USD.

Oracle
116.42 CHF -0.70%
Kaufen Verkaufen

Die Oracle-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 5,0 Prozent im Plus bei 142,42 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 27'363 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Oracle-Aktie bisher bei 142,88 USD. Bei 136,56 USD eröffnete der Anteilsschein. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'412'198 Oracle-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 17.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 322,46 USD. Mit einem Zuwachs von 126,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 114,51 USD erreichte der Anteilsschein am 29.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,60 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Oracle-Aktie.

Nach 2,00 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,97 USD je Oracle-Aktie. Am 10.09.2026 hat Oracle die Kennzahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,56 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,01 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Oracle mit einem Umsatz von insgesamt 19.35 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.93 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 29,61 Prozent gesteigert.

Oracle wird die nächste Bilanz für Q2 2027 voraussichtlich am 14.12.2026 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Oracle-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 8,14 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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