Oracle Aktie News: Oracle am Nachmittag gesucht

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 3,4 Prozent auf 140,29 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 27'312 Punkten liegt. Die Oracle-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 141,10 USD aus. Bei 136,56 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden via New York 1'148'436 Oracle-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 17.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 322,46 USD ein 52-Wochen-Hoch. 129,85 Prozent Plus fehlen der Oracle-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.07.2026 bei 114,51 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,38 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Oracle-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,97 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Oracle 2,00 USD aus. Am 10.09.2026 hat Oracle die Kennzahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,56 USD gegenüber 1,01 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Oracle im vergangenen Quartal 19.35 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 29,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Oracle 14.93 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommende Q2 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.12.2026 veröffentlicht.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Oracle-Aktie in Höhe von 8,14 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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