Oracle Aktie News: Oracle zeigt sich am Mittwochabend fester

Im New York-Handel gewannen die Oracle-Papiere um 20:26 Uhr 0,9 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'259 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Oracle-Aktie bei 165,10 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 163,89 USD. Bisher wurden heute 1'903'754 Oracle-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 345,69 USD. Dieser Kurs wurde am 11.09.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 110,76 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 114,51 USD am 29.07.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Oracle-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 2,00 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,94 USD ausgeschüttet werden. Oracle liess sich am 10.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,45 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 20,63 Prozent auf 19.18 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15.90 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2027 dürfte Oracle am 10.09.2026 präsentieren. Am 13.09.2027 wird Oracle schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2028 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 8,07 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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