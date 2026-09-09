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09.09.2026 16:29:00

Oracle Aktie News: Oracle gibt am Mittwochnachmittag nach

Oracle Aktie News: Oracle gibt am Mittwochnachmittag nach

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Oracle. Die Oracle-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 161,07 USD nach.

Oracle
130.30 CHF -0.96%
Kaufen Verkaufen

Die Oracle-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,9 Prozent auf 161,07 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'293 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der Oracle-Aktie ging bis auf 161,00 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 163,89 USD. Bisher wurden heute 867'384 Oracle-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.09.2025 bei 345,69 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 114,62 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.07.2026 bei 114,51 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Oracle-Aktie mit einem Verlust von 28,91 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,94 USD. Im Vorjahr erhielten Oracle-Aktionäre 2,00 USD je Wertpapier. Am 10.06.2026 lud Oracle zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2026 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,45 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 20,63 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 19.18 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 15.90 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Oracle-Bilanz für Q1 2027 wird am 10.09.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 13.09.2027 mit der Veröffentlichung der Q1 2028-Bilanz von Oracle.

Experten taxieren den Oracle-Gewinn für das Jahr 2027 auf 8,07 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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