Oracle Aktie 959184 / US68389X1054
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08.10.2026 20:27:13
Oracle Aktie News: Oracle bricht am Donnerstagabend ein
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Oracle. Die Oracle-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 5,2 Prozent auf 136,12 USD abwärts.
Die Oracle-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 5,2 Prozent bei 136,12 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 27'206 Punkten liegt. Die Oracle-Aktie gab in der Spitze bis auf 134,68 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 141,33 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 2'443'813 Oracle-Aktien den Besitzer.
Bei 322,46 USD erreichte der Titel am 17.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Oracle-Aktie damit 57,79 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 29.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 114,51 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Oracle-Aktie derzeit noch 15,88 Prozent Luft nach unten.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,97 USD, nach 2,00 USD im Jahr 2026. Am 10.09.2026 lud Oracle zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2026 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,56 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Oracle im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 29,61 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 19.35 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 14.93 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die kommende Q2 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.12.2026 veröffentlicht.
Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,14 USD je Oracle-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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