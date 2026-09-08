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08.09.2026 20:27:13
Oracle Aktie News: Oracle verteuert sich am Dienstagabend
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Oracle. Die Oracle-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,4 Prozent auf 162,66 USD.
Um 20:26 Uhr ging es für das Oracle-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 2,4 Prozent auf 162,66 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'466 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Oracle-Aktie bei 170,67 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 169,20 USD. Zuletzt wechselten 3'084'637 Oracle-Aktien den Besitzer.
Am 11.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 345,69 USD an. Der aktuelle Kurs der Oracle-Aktie ist somit 112,52 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 29.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 114,51 USD. Mit Abgaben von 29,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,94 USD. Im Vorjahr hatte Oracle 2,00 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Oracle am 10.06.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,45 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 19.18 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15.90 Mrd. USD umgesetzt.
Oracle wird die nächste Bilanz für Q1 2027 voraussichtlich am 10.09.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 13.09.2027 mit der Veröffentlichung der Q1 2028-Bilanz von Oracle.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Oracle ein EPS in Höhe von 8,07 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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