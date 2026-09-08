Oracle Aktie News: Oracle präsentiert sich am Nachmittag stärker

Das Papier von Oracle konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 2,6 Prozent auf 162,90 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'381 Punkten tendiert. Die Oracle-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 170,67 USD. Bei 169,20 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1'799'508 Oracle-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 11.09.2025 auf bis zu 345,69 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Oracle-Aktie 112,21 Prozent zulegen. Am 29.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 114,51 USD. Derzeit notiert die Oracle-Aktie damit 42,26 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,94 USD. Im Vorjahr hatte Oracle 2,00 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Zahlen des am 31.05.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Oracle am 10.06.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,45 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,19 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 20,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 19.18 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15.90 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2027 wird am 10.09.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Oracle-Ergebnisse für Q1 2028 erwarten Experten am 13.09.2027.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 8,07 USD je Oracle-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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