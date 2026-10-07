Oracle Aktie 959184 / US68389X1054
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07.10.2026 20:27:13
Oracle Aktie News: Oracle am Mittwochabend mit Kursverlusten
Die Aktie von Oracle gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Der Oracle-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 144,29 USD.
Das Papier von Oracle gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 144,29 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 27'510 Punkten steht. Im Tief verlor die Oracle-Aktie bis auf 141,45 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 142,37 USD. Zuletzt wurden via New York 1'067'191 Oracle-Aktien umgesetzt.
Bei 322,46 USD markierte der Titel am 17.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Oracle-Aktie ist somit 123,48 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 29.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 114,51 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Oracle-Aktie damit 26,01 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nach 2,00 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,97 USD je Oracle-Aktie. Die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Oracle am 10.09.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,56 USD gegenüber 1,01 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 29,61 Prozent auf 19.35 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14.93 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Voraussichtlich am 14.12.2026 dürfte Oracle Anlegern einen Blick in die Q2 2027-Bilanz gewähren.
Von Analysten wird erwartet, dass Oracle im Jahr 2027 8,14 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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Oracle am 07.10.2026
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