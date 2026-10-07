Oracle Aktie 959184 / US68389X1054
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07.10.2026 16:29:00
Oracle Aktie News: Oracle am Mittwochnachmittag mit Verlusten
Die Aktie von Oracle gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Oracle gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,2 Prozent auf 143,06 USD abwärts.
Um 16:28 Uhr rutschte die Oracle-Aktie in der New York-Sitzung um 1,2 Prozent auf 143,06 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 27'412 Punkten steht. Im Tief verlor die Oracle-Aktie bis auf 141,45 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 142,37 USD. Bisher wurden via New York 483'445 Oracle-Aktien gekauft oder verkauft.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (322,46 USD) erklomm das Papier am 17.10.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Oracle-Aktie 125,40 Prozent zulegen. Am 29.07.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 114,51 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 19,96 Prozent würde die Oracle-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nachdem Oracle seine Aktionäre 2026 mit 2,00 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,97 USD je Aktie ausschütten. Am 10.09.2026 hat Oracle in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,56 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Oracle 1,01 USD je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 19.35 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 29,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Oracle einen Umsatz von 14.93 Mrd. USD eingefahren.
Die Kennzahlen für Q2 2027 dürfte Oracle am 14.12.2026 präsentieren.
In der Oracle-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 8,14 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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Oracle am 07.10.2026
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