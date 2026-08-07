Oracle Aktie News: Oracle macht am Abend Boden gut

Um 20:26 Uhr stieg die Oracle-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 145,15 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'579 Punkten liegt. Die Oracle-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 147,05 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 145,90 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1'336'557 Oracle-Aktien den Besitzer.

Am 11.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 345,69 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 138,16 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 114,51 USD. Dieser Wert wurde am 29.07.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,11 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,95 USD, nach 2,00 USD im Jahr 2026. Am 10.06.2026 legte Oracle die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.05.2026 endete, vor. Es stand ein EPS von 1,45 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Oracle noch ein Gewinn pro Aktie von 1,19 USD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 20,63 Prozent auf 19.18 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15.90 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Oracle wird die nächste Bilanz für Q1 2027 voraussichtlich am 14.09.2026 vorlegen.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 8,06 USD je Oracle-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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