Oracle Aktie News: Oracle büsst am Nachmittag ein

Die Oracle-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 142,74 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 26'624 Punkten steht. Die Oracle-Aktie sank bis auf 142,46 USD. Bei 145,90 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 503'386 Oracle-Aktien.

Am 11.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 345,69 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Oracle-Aktie somit 58,71 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 29.07.2026 auf bis zu 114,51 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Oracle-Aktie derzeit noch 19,78 Prozent Luft nach unten.

Oracle-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 2,00 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,95 USD aus. Die Zahlen des am 31.05.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Oracle am 10.06.2026. Das EPS wurde auf 1,45 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Oracle 1,19 USD je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Oracle mit einem Umsatz von insgesamt 19.18 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.90 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 20,63 Prozent gesteigert.

Am 14.09.2026 dürfte die Q1 2027-Bilanz von Oracle veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Oracle-Gewinn in Höhe von 8,06 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Oracle-Aktie

NASDAQ Composite Index-Papier Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Oracle-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

KI-Aktien vor der Belastungsprobe: Alphabet, Tesla und Intel als Weichensteller für den nächsten Boom

Oracle-Aktie nach 52-Wochen-Tief: Warum eine Verdopplung bis 2028 realistisch sein könnte