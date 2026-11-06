Oracle Aktie News: Oracle am Freitagabend in Grün

Um 20:26 Uhr ging es für das Oracle-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 115,39 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 24'650 Punkten steht. Bei 119,48 USD erreichte die Oracle-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 119,00 USD. Bisher wurden via New York 3'360'623 Oracle-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 250,24 USD erreichte der Titel am 02.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 116,86 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Oracle-Aktie. Am 06.11.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 109,21 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,36 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,97 USD, nach 2,00 USD im Jahr 2026. Am 10.09.2026 äusserte sich Oracle zu den Kennzahlen des am 31.08.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,56 USD. Im letzten Jahr hatte Oracle einen Gewinn von 1,01 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 29,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 19.35 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 14.93 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 14.12.2026 erwartet.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Oracle-Gewinn in Höhe von 8,14 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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