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06.11.2026 16:29:00
Oracle Aktie News: Oracle tendiert am Nachmittag nordwärts
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Oracle. Zuletzt wies die Oracle-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 117,19 USD nach oben.
Die Oracle-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 1,8 Prozent im Plus bei 117,19 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 24'747 Punkten notiert. In der Spitze legte die Oracle-Aktie bis auf 119,48 USD zu. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 119,00 USD. Zuletzt wechselten 1'003'291 Oracle-Aktien den Besitzer.
Am 02.06.2026 markierte das Papier bei 250,24 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 113,53 Prozent hinzugewinnen. Bei 111,67 USD erreichte der Anteilsschein am 05.11.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Oracle-Aktie 4,71 Prozent sinken.
Nachdem im Jahr 2026 2,00 USD an Oracle-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,97 USD aus. Am 10.09.2026 legte Oracle die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.08.2026 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,56 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 29,61 Prozent auf 19.35 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14.93 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Am 14.12.2026 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Oracle veröffentlicht werden.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 8,14 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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