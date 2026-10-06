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06.10.2026 20:27:13

Oracle Aktie News: Oracle am Abend mit Kursplus

Oracle Aktie News: Oracle am Abend mit Kursplus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von Oracle. Zuletzt stieg die Oracle-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 2,7 Prozent auf 146,26 USD.

Oracle
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Das Papier von Oracle legte um 20:26 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 2,7 Prozent auf 146,26 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 27'647 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Oracle-Aktie bisher bei 146,93 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 144,44 USD. Der Tagesumsatz der Oracle-Aktie belief sich zuletzt auf 1'455'363 Aktien.

Bei einem Wert von 322,46 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.10.2025). Gewinne von 120,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 29.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 114,51 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,71 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Oracle-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Oracle-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,97 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Oracle 2,00 USD aus. Oracle gewährte am 10.09.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.08.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,56 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,01 USD je Aktie vermeldet. Oracle hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 19.35 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 29,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 14.93 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q2 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.12.2026 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Oracle einen Gewinn von 8,14 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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