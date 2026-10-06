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06.10.2026 16:29:00

Oracle Aktie News: Oracle legt am Nachmittag zu

Oracle Aktie News: Oracle legt am Nachmittag zu

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Oracle. Die Oracle-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 144,86 USD.

Oracle
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Um 16:28 Uhr wies die Oracle-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 144,86 USD nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 27'661 Punkten tendiert. Der Kurs der Oracle-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 146,11 USD zu. Mit einem Wert von 144,44 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Oracle-Aktien beläuft sich auf 587'380 Stück.

Am 17.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 322,46 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 122,60 Prozent könnte die Oracle-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.07.2026 bei 114,51 USD. Mit einem Kursverlust von 20,95 Prozent würde die Oracle-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Oracle-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 2,00 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,97 USD aus. Am 10.09.2026 lud Oracle zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2026 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,56 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 19.35 Mrd. USD – ein Plus von 29,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Oracle 14.93 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 14.12.2026 erwartet.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,14 USD je Oracle-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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