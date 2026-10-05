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05.10.2026 20:27:13

Oracle Aktie News: Oracle am Abend fester

Oracle Aktie News: Oracle am Abend fester

Die Aktie von Oracle gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im New York-Handel gewannen die Oracle-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

Oracle
120.60 CHF 4.04%
Kaufen Verkaufen

Um 20:26 Uhr stieg die Oracle-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 143,57 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 27'465 Punkten liegt. Die Oracle-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 146,63 USD aus. Den New York-Handel startete das Papier bei 142,88 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1'652'602 Oracle-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.10.2025 bei 322,46 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Oracle-Aktie derzeit noch 124,60 Prozent Luft nach oben. Am 29.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 114,51 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,24 Prozent.

Nachdem Oracle seine Aktionäre 2026 mit 2,00 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,97 USD je Aktie ausschütten. Oracle liess sich am 10.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Oracle hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,56 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,01 USD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Oracle in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 29,61 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 19.35 Mrd. USD im Vergleich zu 14.93 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Am 14.12.2026 werden die Q2 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Oracle-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 8,14 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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