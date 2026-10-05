Oracle Aktie 959184 / US68389X1054
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05.10.2026 16:29:00
Oracle Aktie News: Oracle präsentiert sich am Montagnachmittag fester
Die Aktie von Oracle gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 2,2 Prozent auf 145,45 USD zu.
Die Oracle-Aktie konnte um 16:28 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,2 Prozent auf 145,45 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 27'392 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Oracle-Aktie bis auf 146,63 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 142,88 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 859'331 Oracle-Aktien den Besitzer.
Am 17.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 322,46 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 121,70 Prozent. Am 29.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 114,51 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,27 Prozent.
Nachdem im Jahr 2026 2,00 USD an Oracle-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,97 USD aus. Am 10.09.2026 hat Oracle in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,56 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,01 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 19.35 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 29,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.93 Mrd. USD in den Büchern standen.
Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 14.12.2026 erwartet.
Experten gehen davon aus, dass Oracle im Jahr 2027 8,14 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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