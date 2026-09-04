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04.09.2026 20:27:13

Oracle Aktie News: Oracle am Abend mit grünen Vorzeichen

Oracle Aktie News: Oracle am Abend mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Oracle gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Im New York-Handel gewannen die Oracle-Papiere zuletzt 2,4 Prozent.

Oracle
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Um 20:26 Uhr wies die Oracle-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 157,72 USD nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'475 Punkten steht. Bei 159,57 USD erreichte die Oracle-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den New York-Handel startete das Papier bei 159,50 USD. Zuletzt wechselten via New York 2'207'648 Oracle-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 345,69 USD erreichte der Titel am 11.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Oracle-Aktie mit einem Kursplus von 119,18 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 114,51 USD. Dieser Wert wurde am 29.07.2026 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Oracle-Aktie 37,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Oracle-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 2,00 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,94 USD aus. Am 10.06.2026 lud Oracle zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2026 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,45 USD, nach 1,19 USD im Vorjahresvergleich. Oracle hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 19.18 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 20,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 15.90 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2027 dürfte Oracle am 10.09.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q1 2028-Finanzergebnisse von Oracle rechnen Experten am 13.09.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 8,07 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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