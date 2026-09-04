Oracle Aktie News: Oracle am Freitagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 2,7 Prozent auf 158,19 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'545 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Oracle-Aktie bis auf 159,57 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 159,50 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1'108'364 Oracle-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.09.2025 bei 345,69 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 118,53 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Oracle-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 114,51 USD ab. Mit Abgaben von 27,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Oracle-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 2,00 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,94 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Oracle am 10.06.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,45 USD gegenüber 1,19 USD im Vorjahresquartal. Oracle hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 19.18 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 20,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 15.90 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q1 2027-Bilanzvorlage von Oracle wird am 10.09.2026 gerechnet. Experten erwarten die Q1 2028-Kennzahlen am 13.09.2027.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Oracle-Gewinn in Höhe von 8,07 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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