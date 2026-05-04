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04.05.2026 20:27:13

Oracle Aktie News: Oracle haussiert am Montagabend

Oracle Aktie News: Oracle haussiert am Montagabend

Die Aktie von Oracle gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Oracle-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 5,5 Prozent auf 181,25 USD.

Oracle
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Die Aktionäre schickten das Papier von Oracle nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 5,5 Prozent auf 181,25 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 25'054 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Oracle-Aktie bis auf 183,50 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 175,17 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Oracle-Aktien beläuft sich auf 3'046'550 Stück.

Am 11.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 345,69 USD an. 90,73 Prozent Plus fehlen der Oracle-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 11.04.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 134,57 USD ab. Der derzeitige Kurs der Oracle-Aktie liegt somit 34,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Oracle-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,70 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,89 USD belaufen. Am 10.03.2026 hat Oracle in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 28.02.2026 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 1,27 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Oracle 1,02 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 17.19 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 21,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14.13 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Oracle am 16.06.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 7,48 USD je Aktie in den Oracle-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

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