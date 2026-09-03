Oracle Aktie 959184 / US68389X1054
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03.09.2026 20:27:13
Oracle Aktie News: Oracle zündet am Donnerstagabend Kursrakete
Die Aktie von Oracle gehört am Donnerstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Oracle-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 6,7 Prozent auf 155,58 USD.
Die Oracle-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 6,7 Prozent im Plus bei 155,58 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'632 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Oracle-Aktie bei 156,22 USD. Bei 147,01 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 2'288'011 Oracle-Aktien.
Bei einem Wert von 345,69 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.09.2025). 122,19 Prozent Plus fehlen der Oracle-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 114,51 USD am 29.07.2026. Der derzeitige Kurs der Oracle-Aktie liegt somit 35,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 2,00 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,95 USD. Oracle liess sich am 10.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,45 USD. Im Vorjahresviertel hatte Oracle 1,19 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 19.18 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Oracle 15.90 Mrd. USD umgesetzt.
Oracle wird die nächste Bilanz für Q1 2027 voraussichtlich am 14.09.2026 vorlegen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 8,06 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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