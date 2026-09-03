Oracle Aktie 959184 / US68389X1054
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03.09.2026 16:29:00
Oracle Aktie News: Oracle gewinnt am Nachmittag an Fahrt
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Oracle. Zuletzt konnte die Aktie von Oracle zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 3,1 Prozent auf 150,30 USD.
Um 16:28 Uhr stieg die Oracle-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 3,1 Prozent auf 150,30 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'450 Punkten liegt. Die Oracle-Aktie zog in der Spitze bis auf 150,57 USD an. Mit einem Wert von 147,01 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Oracle-Aktie belief sich zuletzt auf 596'432 Aktien.
Bei 345,69 USD erreichte der Titel am 11.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 130,00 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Oracle-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 29.07.2026 Kursverluste bis auf 114,51 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Oracle-Aktie ist somit 23,81 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 2,00 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,95 USD. Am 10.06.2026 äusserte sich Oracle zu den Kennzahlen des am 31.05.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,45 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,19 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 20,63 Prozent auf 19.18 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15.90 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird am 14.09.2026 erwartet.
Den erwarteten Gewinn je Oracle-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 8,06 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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